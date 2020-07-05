Динамо – Ворскла: Миколенко готовий зіграти у фіналі Кубка України

Захисник збірної України Віталій Миколенко вже повністю оговтався від травми і зможе допомогти своїй команді у вирішальному матчі кубкового турніру.

"Зі мною вже все добре. Чи зможу зіграти у фіналі Кубка України? Так", – сказав Миколенко у коментарі FootballHub.

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Нагадаємо, Миколенко пропустив два останні поєдинки Динамо через ушкодження: 21-річний оборонець після одного з тренувань поскаржився на болі в ділянці стегна – обстеження виявило незначне м'язове ушкодження. Окрім Віталія, останній матч Динамо пропускали також основні захисники команди – Артем Шабанов і Денис Попов.

До слова, фінал Кубка України відбудеться вже найближчої середи, 8 липня. Початок матчу о 21:30.

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