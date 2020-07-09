Динамо – Ворскла: Максимов признался, почему не выпустил Исенко на серию пенальти в финале Кубка Украины

Наставник Ворсклы не скрывал разочарования от поражения в решающем матче Кубка Украины 2019/20.

Напомним, Ворскла драматично уступила Динамо в финале Кубка Украины. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были киевляне – 8:7. У "бело-синих" не забил Миколенко, а у полтавчан – Сапай и Баенко. Последний, к слову, вышел на поле за несколько минут перед серией 11-метровых.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

"Честно говоря, мне жаль ребят. Не пожелал бы никому оказаться в нашей ситуации. Понятно, что Динамо было сильнее. Если бы они забили нам второй мяч в первом или втором тайме, я бы не так расстроился. А пенальти – это лотерея, в которой обидно проигрывать. Все старались, бились, за что я благодарю своих подопечных, однако удача была не на нашей стороне.

Почему не выпустил Исенко (ранее тренер обещал дать шанс 16-летнему голкиперу в случае серии пенальти – прим. "Футбол 24")? Оставалось 10 минут до конца матча. Степанюк попросил замену, поэтому мы выпустили Баенко. Выпустили на поле защитника, хотя могли сменить еще и вратаря. Но оставалось время, неизвестно, как бы Исенко вошел в игру. Ризнык стоял нормально, поэтому мы не хотели его менять.

Если бы что-то случилось, потом ругали бы себя. Упустили счастье, теперь трудно будет говорить об этой ситуации. Промах с пенальти Баенко? Даже не хочу говорить на эту тему. Как ножом бьете по сердцу. У нас еще оставался Шехич, он тоже не забил. Давайте, еще бы вратарь ударил", – рассказал Максимов в эфире телеканала "Футбол 1".

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов