Динамо – Ворскла: Максимов зізнався, чому не випустив Ісенка на серію пенальті у фіналі Кубка України

Наставник Ворскли не приховував розчарування від поразки у вирішальному матчі Кубка України 2019/20.

Нагадаємо, Ворскла драматично поступилася Динамо у фіналі Кубка України. Основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1, а в серії пенальті сильнішими були кияни – 8:7. У "біло-синіх" не забив Миколенко, а у полтавців – Сапай та Баєнко. Останній, до слова, вийшов на поле за кілька хвилин перед серією 11-метрових.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

"Чесно кажучи, мені шкода хлопців. Не побажав би нікому опинитися в нашій ситуації. Зрозуміло, що Динамо було сильнішим. Якби вони забили нам другий м'яч у першому чи другому таймі, я б не так засмутився. А пенальті – це лотерея, в якій прикро програвати. Усі старалися, билися, за що я дякую своїм підопічним, однак фарт був не на нашому боці.

Чому не випустив Ісенка (раніше тренер обіцяв дати шанс 16-річному голкіперу у випадку серії пенальті – прим. "Футбол 24")? Залишалося 10 хвилин до завершення матчу. Степанюк попросив заміну, тому ми випустили Баєнка. Випустили на поле захисника, хоча могли змінити ще й воротаря. Але залишався час, невідомо, як би Ісенко ввійшов у гру. Різник стояв нормально, тому ми не хотіли його змінювати.

Якщо би щось трапилося, потім картали б себе. Змарнували своє щастя, тепер важко буде говорити про цю ситуацію. Промах з пенальті Баєнка? Навіть не хочу говорити на цю тему. Як ножем б'єте по серцю. У нас ще залишався Шехіч, він теж не забив. Давайте, ще б воротар вдарив", – розповів Максимов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів