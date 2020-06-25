Максимов пообещал дать сыграть Исенко в финале Кубка Украины против Динамо

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов не исключает появления 16-летнего голкипера Павла Исенко в финале Кубка Украины с киевским Динамо.

"Исенко с нами тренируется. С нами вся молодежь тренируется. У нас в обойме 20 молодых футболистов. Да, знали о его таланте отражать пенальти, смотрели на его игру. На матч с Мариуполем три вратаря поехало. Говорили Паше, что, если будет такая ситуация с пенальти, будет отражать. Мы готовились к этому.

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Мысли о финале? Конечно, дадим бой Динамо. Там уже ребят даже настраивать не надо. Дай Бог, если пенальти будут, Исенко будет стоять на воротах. Я это обещаю. У нас есть вратари. У каждого свои сильные стороны. Но перспектива у Исенко будет всегда", – цитирует Максимова Meta-ratings.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризника перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо.

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