Головний тренер Динамо Мірча Луческу не погодився у кількох епізодах з арбітром матчу Юрієм Івановим.

Я не можу зрозуміти, чому не зарахували наш гол у першому таймі і чому вилучили Забарного. Було багато таких моментів, в тому числі непризначений пенальті.

Динамо – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Мені здається, що в нашому чемпіонаті червоні картки роздають надто легко – не тільки для нас, але і для суперників", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, оборонця Динамо Іллю Забарного вилучили наприкінці матчу проти Ворскли (2:0) за грубий підкат на супернику, який потенційно вибігав на зустріч з голкіпером.

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