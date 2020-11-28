Стало известно, в каких комплектах экипировки выйдут на поле Динамо и Ворскла на поединок 11-го тура Премьер-лиги.

На предматчевом организационном совещании было утверждено, в каких комплектах формы проведут игру команды, информирует официальный сайт киевлян.

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Динамо сыграет в домашних белых футболках с синими горизонтальными полосами, голкипер будет в сером. Гости из Полтавы проведут матч в зеленой форме, а их вратарь оденет желтую экипировку. Встреча, очевидно, пройдет при пустых трибунах.

Заметим, матч состоится сегодня, 28 ноября. Начало в 17:00. Перед 11-м туром Динамо лидирует в УПЛ, Ворскла идет третьей, отставая от киевлян на 4 пункта.

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