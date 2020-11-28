Динамо у минулому турі перемогло Інгулець і відірвалося від Шахтаря у таблиці на три очки, однак потім розгромно поступилося Барселоні в ЛЧ. Цього можна було очікувати, враховуючи відсутність понад десяти футболістів, половина з яких є основними для Мірчі Луческу. Втім, навіть матч у Кропивницькому був далеким від ідеалу: так, кияни виграли, але пропустили аж десять контратак петровців – усі попередні суперники "біло-синіх" в УПЛ разом взяті провели лишень дев'ять контрвипадів. При цьому двічі команда пропустила після стандартів – від голів врятували мінімальні офсайди.

Сам зміст футболу Динамо виглядає тривожно. Замість обережного контролю та спроб уникати ризикованих ситуацій, як на початку сезону, команда стала нариватись на відкритий футбол з контратаками та шаленою кількістю єдиноборств – "біло-сині" бігають і борються більше, ніж тримають м'яч. Прямо як за часів Олександра Хацкевича та Олексія Михайличенка. Подібна картина намітилась вже давно – нервові поєдинки динамівці провели і з СК Дніпро-1, і з Олександрією. До цієї проблем додаються відчутна втома футболістів та кадрова криза.

Втім, на рівні УПЛ киянам вистачає і сил, і тактики. За очікуваними очками підопічні Мірчі Луческу лідирують, у них найкраща оборона (всього 6 пропущених м'ячів), а центрхави Динамо мають показники точності передач в районі 90%. Особливо виділяється Буяльський, якого можна назвати чи не єдиним українським раумдойтером у чемпіонаті – Віталій проводить найкращий сезон у кар'єрі, вражаючи вмінням працювати по зонах на останній третині поля. Загалом, команда досить стабільно йде по сезону, а недоліки поки що не є критичними.

Ворскла половину чемпіонату провела на другому місці, навіть захистивши його у матчі проти Шахтаря, однак подальша поразка Львову та нульова нічию із Зорею опустили полтавців на третю позицію. Здавалося, це початок плавного падіння "зелено-білих" у середину таблиці, але після міжнародної паузи свіженькі ворскляни розгромили Колос, відірвавшись від конкурентів на бронзу. Після такого вже абсурдно говорити, що Ворскла – це вискочка, а не головна сенсація першого кола. У Юрія Максимова зібрався дійсно симпатичний колектив, з цікавими виконавцями та продуманою організацією гри.

Особливо вражає оборона, яка допустила найменшу кількість пропущених голів, але варто зазначити, що Ворсклі дуже щастить – очікувана статистика демонструє, що полтавці забили майже на чотири голи більше, ніж повинні були, а пропустили на п'ять м'ячів менше. Довго так тривати не може. "Зелено-білі" навіть на тлі конкурентів за бронзу мають недоліки – точність передач в останню третину та пасів з просуванням, наприклад, у них нижча за посередні цифри по лізі. "У Ворскли коротка передача – 30 метрів, середня – 50 м, а далека – 100 м, далі поля", – так охарактеризував гру полтавців Руслан Костишин.

Втім, матчі середняків проти грандів – це завжди окрема історія. Той же Шахтар в останніх двох поєдинках з Ворсклою має поразку та нічию, тож Динамо слід забути про очікувану статистику полтавців. Сьогодні киянам доведеться скласти вкрай непростий іспит.

Кадрова ситуація

Динамо через дискваліфікацію не допоможе Сидорчук, а участь Циганкова перебуває під сумнівом – він вже перехворів на COVID-19, але повернення після хвороби буває дуже важким. Мірча Луческу перед матчем з Барселоною говорив, що Віктор може відновитися до Ворскли, але ніяких гарантій не дав.

Під великим питанням вихід Шабанова, Нещерета, Дуелунда, Родрігеса та Сироти – вони пропускали матч ЛЧ через позитивні тести на коронавірус, але зараз їхній стан невідомий. Натомість точно не вийдуть травмовані Бурда, Тимчик, Русин і Костевич.

Полтавці також не розкривають секретів щодо свого складу на Динамо, тож можна лишень оперувати припущеннями. Зокрема, вірогідність побачити у старті Сємілєта та Різника невисока, адже вони сиділи на самоізоляції. Участь Кулача перебуває під питанням – Владислав отримав травму у матчі зі Львовом і пропустив останні два тури. Дискваліфікованих у Ворскли немає.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко – Гармаш, Шепелєв – Шапаренко, Буяльський, Де Пена – Супряга

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Яворський, Альюн, Якубу – Кане, Пуцлін, Скляр – Щербак, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ігрові особливості Динамо в останніх матчах дають Ворсклі шанс на сенсацію. Кияни все частіше вриваються у рубку з великою кількістю єдиноборств та атакою широким фронтом, але втома та кадрові проблеми призводять до регулярних втрат м'яча та контратак суперника. Для полтавців це було б ідеальним варіантом, але не факт, що підопічні Мірчі Луческу стануть так же грати і надалі.

Втім, навіть максимально комфортний для андердога футбол Динамо не гарантує позитивного результату. Інгулець, СК Дніпро-1 та Олександрія створили "біло-синім" немало проблем, але клас залишається з киянами – достатньо подивитись на гол Гармаша в останньому турі або на ураганний старт у матчі проти підопічних Володимира Шарана. Зрештою, ні для кого не секрет, що за більшістю статистичних показників Динамо на порядок сильніше за Ворсклу.

Полтавці точно дадуть бій, але варто ставити на перемогу Динамо. Будь-який інший результат стане сенсацією.