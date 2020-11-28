Стало відомо, в яких комплектах екіпірування вийдуть на поле Динамо та Ворскла на поєдинок 11-го туру Прем'єр-ліги.

На передматчевій організаційній нараді було затверджено, у яких комплектах форми проведуть гру команди, інформує офіційний сайт киян.

Динамо – Ворскла: Чеснаков заінтригував сюрпризом для підопічних Луческу

Динамо зіграє у домашніх білих футболках із синіми горизонтальними смугами, голкіпер буде у сірому. Гості з Полтави проведуть матч в зеленій формі, а їхній воротар одягне жовте екіпірування. Зустріч, очевидно, пройде без глядачів на трибунах.

Зауважимо, матч відбудеться сьогодні, 28 листопада. Початок о 17:00. Перед 11-м туром Динамо лідирує в УПЛ, Ворскла йде третьою, відстаючи від киян на 4 пункти.

Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ