Капитан полтавской Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о подготовке команды к противостоянию с лидером УПЛ в 11-м туре.

"Готовились мы к матчу в обычном режиме. Хотя, конечно, не буду скрывать – соперник не рядовой. Динамо – это гранд украинского футбола, сейчас киевляне занимают первое место в чемпионате, поэтому матч будет для нас не рядовым, будем соревноваться с лидером и надо приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата.

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Будет ли сюрприз для Динамо? Думаю, игра покажет. Конечно, мы готовились, отрабатывали свои действия, чтобы успешно противостоять динамовцам. Как получится, увидим в субботу на поле. Заранее нашу схему, естественно, не озвучу.

Я думаю, самый сильный фактор прогресса в игре Динамо – это его тренер Мирча Луческу. Все-таки он опытный специалист, с авторитетом, хорошо знает чемпионат Украины. Видно, что при нем динамовцы заиграли по-другому, команда достигла хороших результатов и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов.

Мы противопоставим киевлянам командную игру в обороне. Постараемся не давать хозяевам проводить быстрые атаки. Думаю, мы сильны боевым духом. Если будем играть друг за друга, у нас все получится", – цитирует Чеснакова Команда 1.

Заметим, матч 11 тура Премьер-лиги между Динамо и Ворсклой пройдет уже сегодня, 28 ноября. Начало в 17:00.

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