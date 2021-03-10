Защитник Динамо Илья Забарный оценил эмоциональный и физический состояния "бело-синих" перед первым матчем с Вильярреалом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Эмоциональное состояние у нас очень хорошее. Одержали ряд побед, хотим продолжать в том же духе. Что касается соперника, Вильярреал – команда хорошая, но у нее есть свои слабые стороны, и я надеюсь, что мы ими воспользуемся.

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На чем мы акцентировали внимание? Сказать не могу, ведь это секрет нашей подготовки. Персональной опеки не будет, кто из соперников будет в моей зоне – с тем и буду играть.

Тяжелый ли график? На самом деле в таком ритме играть неплохо, у нас на базе есть все для восстановления – массажи, процедуры. Поэтому никакой усталости нет", – цитирует Забарного официальный сайт киевлян.

К слову, матч между Динамо и Вильярреалом стартует 11 марта в 19:55. Ответный матч состоится через неделю – 18 числа.

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