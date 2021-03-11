Форвард Динамо Фран Соль, який виступає за Тенеріфе на правах оренди, впевнений, що Вільяреалу буде непросто у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи з киянами.

"У Динамо дуже сильні і швидкі гравці, які можуть створити проблеми. Буяльський може робити різницю. Він уже забив кілька м'ячів у попередньому раунді. Думаю, що Динамо створить труднощі Вільяреалу в першому матчі. Кияни можуть забивати. Їхні нападники і півзахисники особливо небезпечні.

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Циганков – дуже якісний футболіст з хорошою лівою ногою. Він дуже здорово пересувається на короткій дистанції. Крім швидкості, у нього є майстерність і гольове чуття.

До слабких сторін Динамо можна віднести відсутність великого досвіду в єврокубках, тому що це молода команда. Думаю, що кияни добре б виступали у Прімері. Їхній рівень це дозволяє. Але пробитися в єврокубки, можливо, їм було б важко", – цитує Соля Onda Cero.

До слова, поєдинок між Динамо та Вільяреалом стартує 11 березня о 19:55. Матч-відповідь відбудеться за тиждень – 18 числа.

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