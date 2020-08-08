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Динамо – Верес: Франков раскрыл истинную причину отсутствия трансляции – киевляне могут показать следующую игру

18:54 - Читати українською
Динамо – Верес: Франков раскрыл истинную причину отсутствия трансляции – киевляне могут показать следующую игру
Динамо – Верес / Сайт киевлян

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков объяснил, почему Динамо не смогло организовать прямую трансляцию спарринга против Вереса (3:0).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"По поводу отсутствия трансляции матча Динамо – Верес. Никаких заговоров, причина исключительно карантинная – но не вообще в стране и мире, а применительно к ситуации на Динамо ТВ, где заболело сразу несколько человек, а остальным, несмотря на негативные тесты, пришлось быть осторожным.

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Надеюсь, все наладится в ближайшее время – например, к матчу с Десной во вторник, 11 августа", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, поединок против Вереса стал дебютным для Мирчи Луческу во главе киевского Динамо.

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07:00
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Артем Франков коронавирус Динамо Киев - Верес
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