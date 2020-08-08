Динамо – Верес: Франков раскрыл истинную причину отсутствия трансляции – киевляне могут показать следующую игру

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков объяснил, почему Динамо не смогло организовать прямую трансляцию спарринга против Вереса (3:0).

"По поводу отсутствия трансляции матча Динамо – Верес. Никаких заговоров, причина исключительно карантинная – но не вообще в стране и мире, а применительно к ситуации на Динамо ТВ, где заболело сразу несколько человек, а остальным, несмотря на негативные тесты, пришлось быть осторожным.

Уверенный дебют Луческу в видеообзоре секретного матча Динамо – Верес – 3:0

Надеюсь, все наладится в ближайшее время – например, к матчу с Десной во вторник, 11 августа", – написал Франков в своем Telegram-канале.

Напомним, поединок против Вереса стал дебютным для Мирчи Луческу во главе киевского Динамо.

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова