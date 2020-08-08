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Динамо – Верес: Франков розкрив справжню причину відсутності трансляції – кияни можуть показати наступну гру

18:50 - Читать на русском
Динамо – Верес: Франков розкрив справжню причину відсутності трансляції – кияни можуть показати наступну гру
Динамо – Верес / Сайт киян

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков пояснив, чому Динамо не змогло організувати пряму трансляцію спарингу проти Вереса (3:0).

Товариські матчі
Динамо
3
3 : 0
0
Верес
18:00 07:08:2020
завершено
 

"З приводу відсутності трансляції матчу Динамо – Верес. Ніяких змов, причина виключно карантинна – але не взагалі в країні і світі, а стосовно ситуації на Динамо ТВ, де захворіло відразу кілька людей, а решті попри негативні тести, довелося бути обережним.

Впевнений дебют Луческу у відеоогляді секретного матчу Динамо – Верес – 3:0

Сподіваюся, все налагодиться найближчим часом – наприклад, до матчу з Десною у вівторок, 11 серпня", – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, поєдинок проти Вереса став дебютним для Мірчі Луческу на чолі київського Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Артем Франков коронавірус Динамо - Верес
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