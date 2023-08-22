"Десять лет назад Динамо играло на уровне группы Лиги чемпионов. Но за это время очень много всего изменилось. И в европейском, и в украинском футболе. Одна из главных проблем Динамо в том, что все оборачиваются назад. Кивают на историю. В 1999 году выходили в полуфинал Лиги чемпионов, в 1986-м или 1975-м выигрывали еврокубок. Но это было давно.

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Сейчас другое время. Другие требования к футболу и деятельности клуба. И эти требования как раз продиктованы временем. Это если говорить просто и доступно. Десять лет назад годовой бюджет Динамо составлял 100 млн долларов. Может, 120-130 млн. Футболисты тогда на рынке стоили в десять раз дешевле, чем сейчас. В Динамо хотели ехать легионеры. Сейчас бюджет Динамо – 20-25 миллионов. Клуб не может купить нормального футболиста на проблемную позицию. Пять лет искали центрфорварда. Так и не нашли. Слава Богу, появился свой Ванат. Не можем купить центрального защитника.

Сейчас Динамо, как и любой другой клуб Украины – это скромный, провинциальный и заштатный клуб по европейским меркам. Давайте смотреть правде в глаза. И чтобы такой клуб был успешным – должна быть качественно выстроена система клубной работы. Качественный и профессиональный менеджмент. Ответственность за то или иное направление. Не кум, сват, друг или бывший игрок, а качественные профессионалы прежде всего.

Должна быть качественная селекционная и детско-юношеская работа школы или академии. Правильная работа на трансферном рынке с точки зрения своевременной продажи футболиста и грамотной реинвестиции в нескольких новых игроков. Проблема в том, что в Динамо этого нет. Руководство и владельцы клуба привыкли жить по стандартам гранда с неограниченными по меркам Украины финансовыми возможностями. С колоссальным политическим влиянием в высоких кабинетах футбольной власти. В Динамо не могут перестроиться. А клуб сейчас уже далеко не гранд", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ с 6-ю очками идут седьмыми.

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