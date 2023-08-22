"Десять років тому Динамо грало на рівні групи Ліги чемпіонів. Але за цей час дуже багато всього змінилося. І в європейському, і в українському футболі. Одна з найголовніших проблем Динамо у тому, що всі обертаються назад. Кивають на історію. 1999 року виходили до півфіналу Ліги чемпіонів, у 1986-му чи 1975-му вигравали єврокубок. Але це було давно.

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Нині інший час. Інші вимоги до футболу та діяльності клубу. І ці вимоги якраз продиктовані часом. Це якщо говорити просто та доступно. Десять років тому річний бюджет Динамо становив 100 млн доларів. Може, 120-130 млн. Футболісти тоді на ринку коштували вдесятеро дешевше, ніж зараз. В Динамо хотіли їхати легіонери. Нині бюджет Динамо – 20-25 мільйонів. Клуб не може купити нормального футболіста на проблемну позицію. П'ять років шукали центрфорварда. Так i не знайшли. Дякувати Богу, з'явився свій Ванат. Не можемо купити центрального захисника.

Зараз Динамо, як і будь-який інший клуб України – це скромний, провінційний та заштатний клуб за європейськими мірками. Давайте дивитися правді у вічі. І щоб такий клуб був успішним – має бути якісно збудована система клубної роботи. Якісний та професійний менеджмент. Відповідальність за той чи інший напрямок. Не кум, сват, друг чи колишній гравець, а якісні професіонали насамперед.

Має бути якісна селекційна та дитячо-юнацька робота школи чи академії. Правильна робота на трансферному ринку з погляду своєчасного продажу футболіста та грамотної реінвестиції у декількох нових гравців. Проблема в тому, що в Динамо цього не має. Керівництво та власники клубу звикли жити за стандартами гранда з необмеженими за мірками України фінансовими можливостями. Із колосальним політичним впливом у високих кабінетах футбольної влади. У Динамо не можуть перебудуватися. А клуб наразі вже далеко не гранд", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, після 4-х турів кияни у турнірній таблиці УПЛ з 6-ма очками йдуть сьомими.

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