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Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

19:39 257 Читати українською
Динамо – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча
Динамо – СК Днепр-1 – видео голов и обзор матча / Футбол 24

Динамо переиграло СК Днепр-1 в матче 9 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – СК Днепр-1.

30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков
 
30’ Беньямин Вербич
80’ Виктор Цыганков

Динамо в матче 9 тура УПЛ дома принимало СК Днепр-1. Подопечные Алексея Михайличенко уже со стартовых минут начали давить на ворота гостей, но блестящая игра Юрчука не позволяла киевлянам открыть счет. Также Денис Гармаш забил из положения вне игры.

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Однако, на 30-й минуте хозяева разыграли невероятную комбинацию, которую удачно завершил Беньямин Вербич. Позже днепряне ответили своим голом из офсайда.

Второй тайм проходил по схожему сценарию, и на 80-й минуте после фола в штрафной арбитр назначил пенальти в ворота СК Днепр-1. 11-метровый реализовал Виктор Цыганков, установив окончательный счет во встрече.

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Динамо – СК Днепр-1: анонс матча УПЛ
08:00
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