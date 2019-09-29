Динамо легко било Днепр-1 – первая домашняя победа за 4 месяца

Динамо обыграло СК Днепр-1 с солидным преимуществом (2:0) в 9-м туре чемпионата Украины. Счет и отчет матча УПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по Киеву. Команда Михайличенко после затяжной полосы неудач победила и в Лиге Европы, и дважды в первенстве Украины. За последние 10 дней киевляне одержали 3 победы с общей разницей 7:0. Днепряне же, которым позволили заявить на игру одного арендованного динамовца (Супряга) и запретили другого (Булеца), дважды подряд ликовали дома и поднялись в еврокубковую шестерку чемпионата.

Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Хуже киевлян домашние встречи проводили только Олимпик и Львов, которые не набрали ни одного очка. Динамо до сегодня еще не побеждало на своем поле в УПЛ 2019/20 – шокирующий 1 балл за 3 матча. С кем, как с командой Михайленко было это исправлять? Худшая выездная команда Премьер-лиги взяла там только 2 очка за 3 поединка. К слову, единственный предыдущий поединок этих соперников завершился разгромной гостевой победой Динамо в Кубке Украины 4:1.

Михайличенко уже привычно перетасовал половину стартового состава по сравнению с предыдущим матчем на этой неделе. Фран Соль наконец-то дождался выхода в основе. Удивило то, что испанец вышел в паре с Бесединым, однако Артем играл несколько глубже. Цыганков на 5-й минуте перебросил стенку со штрафного, но пробил прямо по центру, где был вратарь. Гармаш забил быстрый гол, однако Денис немного забежал в офсайд после паса Вербича – взятие ворот справедливо отменили.

Показали вип-трибуны. Там травмированный Бурда сидит рядом с арендованным динамовцем Булецой, которому запрещено играть против своей команды. Интересно, что другой молодежный чемпион мира принадлежащий киевлянам Владислав Супряга получил особое разрешение сыграть от руководства киевского клуба. Днепряне дважды неплохо выбегали в атаки, но без ударов. Шабанов получил травму в борьбе с Чичиковым. А в запасе Динамо нет ни одного центрбека уже не впервые при Михайличенко!

Назаренко заработал первый угловой для гостей после заблокированного Сидорчуком прострела. Днепр-1 и здесь не доводит дело до удара. Цыганков меняется флангами с Вербичем и отдает слева острый пас. Соль на грани офсайда выиграл позицию, обыграл вратаря, но попасть в пустые ворота Фран не сумел – немного неудобной была позиция. Роскошная дальняя передача Кадара выводит Гармаша один на один – Юрчук выигрывает дуэль. Классный прессинг киевлян заставил ошибиться гостей. Цыганков обыгрался с Солем и пробил в борьбе не совсем сильно, так что снаряд прошел мимо.

Когут пробил значительно выше. Прицел Днепр-1 не очень в первые 25 минут. Динамо открыло счет на 30-й. Сидорчук протащил мяч центром, Цыганков идеально отдал налево на Миколенко, а тот в центр, где Вербич один перед вратарем. Живописную атаку нарисовали хозяева. Провал в центральной зоне киевлян, первый точный удар днепрян осуществляет Когут. Бущан отбил перед собой, а Чичиков добил, но это чистый офсайд – по отмененным голам 1:1.

Гармаш блестяще зацепился в прессинге, Соль отдал правее, а Цыганков несмотря на сопровождение 3-х соперников пробил – не попал Виктор в дальний. Беседин вырывается на место Цыганкова справа, роскошно катит назад, а Вербич в борьбе минимально не попадает. Соль забрасывает в штрафную, Беседин сбрасывает на того же словенца, проходит удар с разворота, но и здесь Беньямину несколько не хватило точности.

Вербич подал угловой, Гармаш выиграл верховую борьбу, но попал в Юрчука. Проходят атаки днепрян в центре и на левом фланге. Кадар классно сыграл на подстраховке, подчистив после острого прострела. Пожары продолжаются. Опять киевляне позволяют спокойно разыграть мяч в центре и перевести на левый край. Хорошо, что Чичиков не использовал несколько неуверенную игру Шабанова после флангового кросса.

Юрчук вышел в поле и подарил Цыганкову возможность забить в пустые ворота. Лопиренок спас СК Днепр-1. Беседин пробил после откидки Гармаша. Здесь уже Юрчук классно потащил. Шабанов после подачи углового выигрывает верх, но не попадает в створ. Вот такую ​​затяжную атаку заварил голкипер гостей! Цыганков классно пробил со стандарта, Юрчук перевел в перекладину, а затем не дал добить Беседину. Браво киперу! Беседин заработал откровенно сомнительный пенальти, нарисовав ужасный фол без участия соперника. Цыганков спокойно реализовал. Вроде и дают динамовцы проходить и навешивать прежде всего с левого фланга, но Шабанов и Кадар уверенно чувствуют себя – после перерыва лишь 1 неточный удар гостей за 40 минут.

Де Пена заменил Вербича на 87-й. Карлос – лучший бомбардир Динамо в УПЛ (4 гола, 1 ассист). Уругваец и начал красивую атаку. Прострел Кендзеры с правого фланга замыкал пяткой Буяльский, который на 56-й заменил Соля. Не прошел этот трюк. Шабанов неожиданно ошибся, позволив Когуту пробить после заброса из глубины. Бущан на 90+3 потянул только второй прицельный удар СК Днепр-1 в матче.

Динамо одержало первую домашнюю победу в УПЛ с мая и сравнялось с Десной – команды, делящие второе место, набрали по 17 очков, однако у Шахтера на 10 больше. СК Днепр-1 вылетает из топ-шестерки. Команда Михайленко занимает 7-ю строчку, добыв 11 баллов за 9 туров.