Динамо – СК Днепр-1: послематчевая пресс-конференция Дмитрия Михайленко

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко ответил на вопросы журналистов после поражения от Динамо (2:0) в девятом туре УПЛ.

"Если говорить в целом – Динамо победило закономерно. В первом тайме они создавали моменты, а мы не могли ничего сделать. После перерыва пытались покрывать больше пространства, встречать соперника на его половине.

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Все же в финальной трети мы были гораздо слабее, Динамо легко разгадывало все наши замыслы. Если до пенальти еще были какие-то шансы, то после второго пропущенного мяча уже все стало ясно.

Нам не хватило свободы в первом тайме, надо было сыграть более свободно. Не удавался выход в атаку через центр – Динамо накрывало наши передачи. 9 игроков этого состава два года назад играли во Второй лиге. Мы тогда встретились с Динамо в Кубке и выглядели гораздо слабее, чем сегодня. Прогресс заметен.

Помог ли Супряга? Безусловно. У нас есть еще один форвард, но Кулиш – это нападающий другого типа. Он полезен, когда мы прижимаем соперника в его владениях, а сегодня нам нужна была скорость, умение сыграть на свободном пространстве.

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Это и есть сильные стороны Супряги. Влад постоянно держал оборону Динамо в напряжении. Конечно, у него не все получается, но это такая стадия развития футболиста – сейчас он не больше не способен", – сказал Михайленко.