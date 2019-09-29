Динамо – СК Дніпро-1: післяматчева прес-конференція Дмитра Михайленка

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко відповів на запитання журналістів після поразки від Динамо (2:0) у дев’ятому турі УПЛ.

"Якщо говорити загалом – Динамо перемогло закономірно. В першому таймі вони створювали моменти, а ми не могли нічого зробити. По перерві намагалися покривати більший простір, зустрічати суперника на його половині.

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Все ж у фінальній третині ми були значно слабшими, Динамо легко розгадувало всі наші задуми. Якщо до пенальті ще були якісь шанси, то після другого пропущеного м’яча вже все стало зрозумілим.

Нам забракло свободи в першому таймі, треба було зіграти вільніше. Не вдавався вихід в атаку через центр – Динамо накривало наші передачі. 9 гравців цього складу два роки тому грали в Другій лізі. Ми тоді зустрілися з Динамо в Кубку і виглядали значно слабшими, ніж сьогодні. Прогрес помітний.

Чи допоміг Супряга? Безумовно. В нас є ще один форвард, але Куліш – це нападник іншого типу. Він корисний, коли ми притискаємо суперника в його володіннях, а сьогодні нам потрібна була швидкість, вміння зіграти на вільному просторі.

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Це і є сильні сторони Супряги. Влад постійно тримав оборону Динамо в напрузі. Звичайно, в нього не все виходить, але це така стадія розвитку футболіста – зараз він не більше не здатен", – сказав Михайленко.