За поєдинком проти СК Дніпро-1 фанати "біло-синіх" все ж зможуть спостерігати з трибун головної арени країни.

Двобій 12-го туру української Прем'єр-ліги між київською та дніпровською командами відбудеться на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Раніше матч було вирішено провести на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, адже на головній арені країни була запланована заміна бігових доріжок. Щоправда, у зв'язку зі зміною термінів реконструкції місце проведення зустрічі було вдруге пересено.

До слова, протистояння Динамо та СК Дніпро-1 відбудеться 24 жовтня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський прозвучить о 17:00.

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