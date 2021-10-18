Поєдинок 12-го туру української Прем'єр-ліги між київською та дніпровською командами не відбудеться на головній арені країни.

Матч, який запланований на 24 жовтня, перенесений з НСК Олімпійський на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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На головній арені країни відбудеться реконструкція легкоатлетичного ядра, через що проведення зустрічі буде неможливе. Відвідати стадіон Динамо імені Валерія Лобановського можуть глядачі в кількості не більше 50% від загальної місткості.

Зауважимо, перед поєдинком з СК Дніпро-1 на команду Мірчі Луческу ще очікує протистояння з Барселоною на Камп Ноу у третьому турі Ліги чемпіонів сезону 2021/22.

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