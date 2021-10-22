Стало відомо, які арбітри працюватимуть на поєдинках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Протягом трьох днів відбуватимуться вісім зустрічей, але лише на двох із них буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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22 жовтня

Десна – Олександрія, 17:00. Арбітр – Шандор О.А. (Львів)

Металіст 1925 – Інгулець, 19:30. Арбітр – Коваленко А.А. (Полтава)

23 жовтня

Верес – Маріуполь, 14:00. Арбітр – Абдула А.Б. (Харків)

Ворскла – Шахтар, 17:00. Арбітр – Бойко С.М. (Київська обл.), арбітр VAR – Балакін М.О. (Київська обл.)

Чорноморець – Львів, 19.30. Арбітр – Солов'ян О.М. (Київ)

24 жовтня

Рух – Минай, 14:00. Арбітр – Серпутько Г.О. (Одеса)

Динамо – СК Дніпро-1, 17:00. Арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків), арбітр VAR – Деревінський О.О. (Хмельницький)

Зоря – Колос, 19:30. Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ)

Перед стартом 12-го туру Динамо очолює турнірну таблицю, на три пункти випереджаючи Шахтар. На останній сходинці розташувався Маріуполь.

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