Шахтар і Ворсклу обслуговуватиме Бойко: суддівські призначення на 12-й тур
Стало відомо, які арбітри працюватимуть на поєдинках 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Протягом трьох днів відбуватимуться вісім зустрічей, але лише на двох із них буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У пам'ять про Морозова: поєдинки УПЛ розпочнуться хвилиною мовчання
22 жовтня
Десна – Олександрія, 17:00. Арбітр – Шандор О.А. (Львів)
Металіст 1925 – Інгулець, 19:30. Арбітр – Коваленко А.А. (Полтава)
23 жовтня
Верес – Маріуполь, 14:00. Арбітр – Абдула А.Б. (Харків)
Ворскла – Шахтар, 17:00. Арбітр – Бойко С.М. (Київська обл.), арбітр VAR – Балакін М.О. (Київська обл.)
Чорноморець – Львів, 19.30. Арбітр – Солов'ян О.М. (Київ)
24 жовтня
Рух – Минай, 14:00. Арбітр – Серпутько Г.О. (Одеса)
Динамо – СК Дніпро-1, 17:00. Арбітр – Кривушкін Д.В. (Харків), арбітр VAR – Деревінський О.О. (Хмельницький)
Зоря – Колос, 19:30. Арбітр – Омельченко О.В. (Слов'янськ)
Перед стартом 12-го туру Динамо очолює турнірну таблицю, на три пункти випереджаючи Шахтар. На останній сходинці розташувався Маріуполь.
Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати