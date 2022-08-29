"Тяжелая игра. Нам противостоял очень серьезный соперник сегодня, выступающий на групповом этапе Лиги Европы. Очень тщательно готовились к этой игре. Но было, конечно, очень тяжело, потому что буквально в четверг мы играли на Кипре. Добирались оттуда около 11 часов. Поэтому главным было восстановить ребят физически.

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Сыграли, конечно, хорошо. Закрыли середину поля, зоны. И при этом воспользовались своими шансами в атаке, забили голы, которые нам были очень нужны. Ожидали ли мы такой игры от Динамо? Мы знали о сильных сторонах соперника, стремились их нивелировать и, думаю, это нам удалось", – приводит слова Кучера dynamo.kiev.ua.

Напомним, Динамо разгромно проиграло СК Днепр-1 (0:3). Пока киевляне на самом дне турнирной таблицы с 0 очков, однако имеют не сыгранный поединок с Ингульцом.

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