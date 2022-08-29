"Тяжка гра. Нам протистояв дуже серйозний суперник сьогодні, який виступатиме у груповому етапі Ліги Європи. Дуже ретельно готувалися до цієї гри. Але було, звичайно, дуже важко, тому що буквально в четвер ми грали на Кіпрі. Добиралися звідти близько 11 годин. Тож головним було відновити хлопців фізично.

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Зіграли, звісно, ​​добре. Закрили середину поля, зони. І при цьому скористалися своїми шансами в атаці, забили голи, які нам були дуже потрібні. Чи очікували ми такої гри від Динамо? Ми знали про сильні сторони суперника, прагнули їх нівелювати та, гадаю, це нам вдалося", – наводить слова Кучера dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо розгромно програло СК Дніпро-1 (0:3). Наразі кияни на самому дні турнірної таблиці з 0 очок, проте мають незіграний поєдинок з Інгульцем.

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