"Бело-синие" сообщили, где и когда состоится их первый поединок в новом чемпионате Украины.

Матч 2-го тура между Динамо и СК Днепр-1 станет первым для киевлян в сезоне 2022/23 УПЛ в условиях войны, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Клубы-бунтари собираются срывать телепул УПЛ – к Динамо, Заре, СК Днепр-1 и Руху присоединится еще одна команда

Поединок состоится в воскресенье, 28 августа, в 17:00. Матч пройдет на Арене Львов.

Напомним, что игра 1-го тура Ингулец – Динамо был перенесен из-за ответной игры "бело-синих" с Бенфикой в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Динамо потерпело поражение от Бенфики в первом матче плей-офф квалификации ЛЧ – Цыганков мог стать героем, но привез гол