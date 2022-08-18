На Динамо в противостоянии с Бенфикой никто не ставил априори, а после дисквалификации Сидорчука и оглашения стартовых составов некоторые болельщики вообще опустили головы. Мирча Луческу выбрал тот же состав, что и на матч против Штурма, но в центре рядом с Шапаренко действовал Андриевский – при всем уважении к его атакующим скилам, Александр в качестве опорника считался дырой. Роджер Шмидт, в свою очередь, повторил основу с домашней игры с Мидтьюлландом (4:1), оставив Яремчука в запасе.

Динамо – Бенфика – 0:2 – видео голов

Первые минуты встречи показали, что команды не отказались от своей обычной игровой модели. Бенфика ставила на контроль мяча, очень быстрые перепасовки, растягивание обороны киевлян и активное привлечение флангов. Динамо же выжидало в компактном среднем блоке, опускаясь в низкий после потерь.

Вингеры опускались в оборону, отчасти формируя линию в пять защитников.

При работе с мячом Динамо пыталось работать от контроля, избегая таким образом многочисленных единоборств с мощными лиссабонцами. При этом темп передач был приличным – по ходу первого тайма "бело-синие" не только качественно оборонялись через владение, но и умело использовали разрывы в линиях Бенфики и сваливание "орлов" в отдельные зоны. Часто атака начиналась с резкого перевода с фланга на фланг, хотя общее преимущество португальцев в контроле мяча делало количество таких эпизодов ограниченным.

Уже на старте поединка команды показали, что их футбол может оказаться эффективным. Бенфика могла забивать через три минуты после стартового свистка в результате проникающей передачи Рафы Силвы в центр штрафной на Рамуша – Гонсало сместился в правый угол вратарской и пробил во внешнюю сторону сетки. Динамо ответило на 7-й минуте передачей на ход Цыганкову – Виктор прорвался правым флангом и быстро отдал передачу в штрафную под удар Беседину. Артем пробил в голкипера, но при этом залез в метровый офсайд.

Такое начало дало надежду на хороший результат, однако практически сразу Бенфика нанесла тяжелый удар по нашим ожиданиям. Хозяева забили эффектный гол на 9-й минуте: Гримальдо открылся слева и выполнил прострел, Рамуш принял его в штрафной площадке и сбросил мяч на Мариу, а Жоау отдал поперечный пас на Жилберту – правый фулбек же, оказавшись в полном одиночестве, бахнул в касание. Сфера, пролетев между ног Шепелева, попала в ближнюю девятку. 0:1.

Впрочем, Динамо не сникло, едва не отыгравшись уже на 11-й минуте. Цыганков прилетел на прострел с левого фланга на дальний край штрафной и мощно пробил – Влаходимос парировал! Еще через несколько минут Виктор мог выйти один в один в результате паса между линиями на Буяльского и заброса Виталия в разрыв между Отаменди и Гримальдо. К сожалению, лайнсмен заметил офсайд.

После этого игра выровнялась. Динамо приятно удивляло работой с мячом в атаке, умело пользуясь уязвимостью Бенфики и закрываясь в компактном блоке. "Орлы" в середине первого тайма ничего не создали, кроме дальнего удара Жилберту (получилось немного неточно).

Гораздо лучший момент был на 33-й минуте у Цыганкова: Дубинчак прорвался левым флангом и выполнил резкий перевод на правый фланг, а Витя, приняв мяч, сместился к линии полукруга и бахнул в дальний угол – сфера пролетела в сантиметрах от штанги!

Словом, все было хорошо. Игра давалась киевлянам, однако на 38-й минуте произошла катастрофа. Что досаднее всего, подвел самый опасный футболист: Цыганков принял вбрасывание с аута и отдал передачу обратно на Попова, но Нерес перехватил ее. Давид качнул Дениса и сбросил мяч Рамушу, а тот расстрелял ворота. 0:2.

Этот гол отправил Динамо в нокдаун. У киевлян все расклеилось, а вот Бенфика начала куражиться во всех зонах. Такой футбол мог завершиться разгромом еще до перерыва, однако Рафа Силва с линии вратарской пробил мимо ворот, а Нересу после эффектного обыграша Дубинчака и удара в дальний угол не хватило считанных сантиметров. В конце концов, арбитр отправил команды на перерыв при комфортном преимуществе "орлов" в счете.

Старт второго тайма прошел в обоюдной борьбе без моментов. Впрочем, португальцы все равно имели преимущество, что могло вылиться в пенальти уже на 51-й минуте встречи – Рафа Силва вылетал на свидание с Бущаном и упал после контакта с ногой Попова. К счастью, VAR встал на нашу сторону в этой ситуации.

Наконец, тренеры прибегли к заменам. Роджер Шмидт вместо Рамуша и Нереса выпустил Араужу и Яремчука, а Мирча Луческу на 63-й минуте снял с игры Цыганкова и Дубинчака. На поле вышли Вивчаренко и Караваев – и на 67-й минуте этот ход мог сработать! Вивчаренко отобрал мяч и отдал Буяльскому, тот выполнил заброс на дальнюю штангу, а Караваев замкнул мощным ударом с правой. Влаходимос парировал!

Впрочем, развить наступление не удалось, так что тренерский штаб киевлян провел новую серию замен. На последнюю 20-минутку вместо Беседина и Шепелева вышли Ванат и Царенко. Роджер Шмидт, в свою очередь, заменил Жилберту, бросив в бой Баха. Перестановки не помогли лиссабонцам – моментов у них все так же не возникало, в то время как Динамо набирало обороты и отчасти даже прижимало Бенфику. Не хватало только конкретики в завершающей фазе атак.

На 80-минутах португальские болельщики дважды хватались за голову. Сначала их спас Влаходимос, парировав классный крученый удар Караваева с правого угла штрафной в дальнюю девятку. Чуть позже забивать с отскока с близкого расстояния мог Ванат, но его выстрел заблокировали в последний момент.К сожалению, этот момент стал последним во встрече.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал досадное поражение Динамо. Теперь ждем ответного матча, который пройдет на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне 23 августа.

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