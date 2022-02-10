Динамо играет против Широки Бриег в последнем спарринге на втором зимнем сборе. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Динамо – Широки Бриег стартует в 10:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно на Динамо TV, а также на этой странице благодаря клубному каналу Динамо в YouTube.

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Киевляне провели очень насыщенный второй тренировочный сбор. Отчетный поединок стал уже шестым для подопечных Мирчи Луческу в Турции. Только болгарский Левски (1:1) сумел не проиграть действующему чемпиону Украины. С Широки Бриег Динамо раньше не встречалось.