Динамо грає проти Широки Брієг в останньому спарингу на другому зимовому зборі. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Динамо – Широки Брієг стартує на о 10:00 за київським часом. Подивитися поєдинок у прямому етері можна на Динамо TV, а також на цій сторінці завдяки клубному каналу Динамо в YouTube.

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Кияни провели дуже насичений другий тренувальний збір. Звітний поєдинок став уже шостим для підопічних Мірчі Луческу в Туреччині. Лише болгарський Левскі (1:1) зумів не програти чинному чемпіону України. З Широки Брієг Динамо раніше не зустрічалося.