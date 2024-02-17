Динамо победило Шериф в последнем матче на зимних сборах. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Шериф на "Футбол 24".

Контрольный матч

Динамо – Шериф – 2:0

Голы: Буяльский, 58, Волошин, 80

В первом тайме Динамо имело несколько неплохих возможностей (удары Караваева и Буяльского), но в обоих случаях спасал голкипер. А в начале второй половины вратарь Шерифа совершил фантастический сэйв, спасовав после замыкания Волошина на дальней штанге.

Динамо завершило сборы уверенной победой над Шерифом – сильные фланги и прессинг Шовковского принесли результат

Все же на 58-й минуте киевляне повели в счете. Ванат воспользовался ошибкой вратаря на выходе, обыграл его и выкатил под удар Буяльскому – тому оставалось попасть в ворота (хотя их пытались перекрыть защитники). А Волошин под конец игры оформил уверенное преимущество, забив от перекладины.