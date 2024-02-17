Динамо перемогло Шериф у останньому матчі на зимових зборах. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Динамо – Шериф на "Футбол 24".

Контрольний матч

Динамо – Шериф – 2:0

Голи: Буялььский, 58, Волошин, 80

У першому таймі Динамо мало кілька непоганих нагод (удари Караваєва та Буяльського), але в обох випадках рятував голкіпер. А на початку другої половини воротар Шерифа здійснив фантастичний сейв, врятувавши після замикання Волошина на дальній стійці.

Динамо завершило збори впевненою перемогою над Шерифом – сильні фланги та пресинг Шовковського принесли результат

Все ж на 58-й хвилині кияни повели в рахунку. Ванат скористався помилкою воротаря на виході, обіграв його та викотив під удар Буяльському – тому лишалось влучити у ворота (хоч їх намагались перекрити захисники). А Волошин під кінець гри оформив впевнену перевагу, забивши від поперечки.