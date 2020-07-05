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Динамо – Шахтер: Шапаренко назвал главные причины поражения киевлян

5 июля 10:28 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Шапаренко назвал главные причины поражения киевлян
Николай Шапаренко (в центре) / ФК Шахтер

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко проанализировал игру "бело-синих" в поединке 29-го тура УПЛ против Шахтера (2:3).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть нельзя. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждого матча, а не играть так в первом тайме или, наоборот, во втором.

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Мешали ли мысли о финале Кубка Украины? Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. Они поддержали, сделали коридор, когда команда приезжала. Это очень приятно для футболистов. Хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей.

Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка? Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам, как привести голову в порядок", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, поражение оставило киевлян с 55-ю очками. В случае сегодняшнего триумфа Зари над Александрией команда Скрипника может сместить Динамо со второй ступени.

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Теги
Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Кубок Украины 2019/20 Николай Николай Шапаренко
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