Динамо – Шахтер: Шапаренко назвал главные причины поражения киевлян

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко проанализировал игру "бело-синих" в поединке 29-го тура УПЛ против Шахтера (2:3).

"Так, как мы вышли в первом тайме, считаю, играть нельзя. Второй тайм был намного лучше. Мы так должны выходить с первых минут каждого матча, а не играть так в первом тайме или, наоборот, во втором.

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Мешали ли мысли о финале Кубка Украины? Каждая игра как финал сейчас и мы должны брать по максимуму очки. Хочется извиниться перед болельщиками за сегодняшнюю игру. Они поддержали, сделали коридор, когда команда приезжала. Это очень приятно для футболистов. Хочется для них играть, побеждать. Думаю, что на Кубок должны ехать и забирать трофей.

Как разгрузиться после двух поражений подряд перед финалом Кубка? Есть тренерский штаб, который подберет правильные слова для игроков и расскажет нам, как привести голову в порядок", – цитирует Шапаренко официальный сайт Динамо.

Напомним, поражение оставило киевлян с 55-ю очками. В случае сегодняшнего триумфа Зари над Александрией команда Скрипника может сместить Динамо со второй ступени.

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