Динамо – Шахтар: Шапаренко назвав головні причини поразки киян

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко проаналізував гру "біло-синіх" у поєдинку 29-го туру УПЛ проти Шахтаря (2:3).

"Так, як ми вийшли у першому таймі, вважаю, грати не можна. Другий тайм був набагато кращим. Ми так повинні виходити з перших хвилин кожного матчу, а не грати так у першому таймі або, навпаки, у другому.

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Чи заважали думки про фінал Кубка України? Кожна гра, наче фінал зараз, і ми повинні брати по максимуму очки. Хочеться вибачитися перед уболівальниками за сьогоднішню гру. Вони підтримали, зробили коридор, коли команда приїжджала. Це дуже приємно для футболістів. Хочеться для них грати, перемагати. Гадаю, що на Кубок повинні їхати і забирати трофей.

Як розвантажитися після двох поразок поспіль перед фіналом Кубка? Є тренерський штаб, який підбере правильні слова для гравців і розповість нам, як привести голову до ладу", – цитує Шапаренка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поразка залишила киян з 55-ма очками. У разі сьогоднішнього тріумфу Зорі над Олександрією команда Скрипника може змістити Динамо з другої сходинки.

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