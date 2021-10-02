Динамо U-19 та Шахтар U-19 зустрічаються в центральному матчі 10-го туру юнацької першості України. Онлайн-відеотрансляція поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо U-19 – Шахтар U-19 стартує о 14:00 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Це поєдинок лідерів юнацького чемпіонату України. Шахтар виграв всі 9 матчів і набрав 27 очок, а Динамо йде другим, відстаючи на три пункти. Єдина осічка "біло-синіх" – поразка від Металіста 1925. Відповідно, у випадку перемоги підопічні Ігоря Костюка обійдуть команду Оскара Ратулутри в турнірній таблиці.

Динамо U-19 розтрощило Баварію U-19 у Мюнхені – кияни забили чотири голи у другому поспіль матчі Юнацької ліги УЄФА

На тижні обидві команди зіграли поєдинки другого туру Юнацької ліги УЄФА. Динамо розбило Баварію на виїзді (4:0), а "гірники" в домашньому матчі поступилися Інтеру (0:1).

Самба Діалло – герой матчу з Баварією – опинився в запасі Динамо. Там же перебуває і Микита Бурда, який через травму пропустив більше року. Це перше його потрапляння в заявку на офіційний матч.

Пряму трансляцію матчу можна переглянути в YouTube-каналі Шахтаря, Динамо, Shakhtar TV та в цій новині на "Футбол 24".

Динамо U-19 – Шахтар U-19: онлайн-відеотрансляція матчу 02 10 2021

Стартові склади:

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Яцик, Скрипник, Волошин, Царенко, Шулянський, Попов.

Запасні: Тугай, Бурда, Філатов, Малиш, Діалло, Мельніченко, Горбач, Мегді, Блізніченко.

Шахтар U-19: Твардовський, Капінус, Козік, Фарина, Булеза, Лосенко, Глущенко, Гулько, Гончарук, Сігеєв, Векленко.

Запасні: Кравець, Савченко, Роспутько, Гаврилюк, Бако, Плющ, Матвіїв, Пушкарьов, Погорілий.