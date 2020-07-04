Динамо – Шахтер: Михайличенко назвал причину поражения киевлян

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями от поединка 29-го тура УПЛ против Шахтера.

"Конечно, мы понимаем, насколько важной была для нас эта игра. Не только как сам поединок, но и в плане набора очков. Прежде всего, давление из-за результата присутствовало. Гораздо легче играть, будучи более спокойным и раскованным.

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Первый тайм нам совершенно не удался. Мы не сыграли в тот футбол, который ожидали. Наверное, большое волнение из-за результат. Мы полностью проиграли первый тайм и пропустили два мяча. Во втором тайме начали играть так, как было нужно. Было большое желание и настроение, хотя сказать, что команда была не настроена нельзя. Наверное, это то волнение, которое не позволило реализовать ту игру, которую мы хотели.

Достигнув ничейного результата, мы все равно продолжали играть, но, к сожалению, не справились с еще одним пропущенным голом. Когда остались вдесятером, Шахтер прекрасно контролировал мяч, как и подобает хорошим игрокам.

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Как настроили футболистов на второй тайм? Я пытался их успокоить. Соперник может варьировать состав, играть в свое удовольствие. Хотел успокоить игроков, чтобы они не переживали за счет сейчас. За 45 минут можно как пропустить, так и забить. Так и произошло. Жаль, что не удержали ничейный счет, хотя мы продолжали играть в атаке. Нужно стараться играть до конца и работать.

Мы очень ухудшили свое положение, но в чемпионате еще три игры, и все будет зависеть только от нас. Главное, что после игры я и Игорь Михайлович сказали футболистам, что этот результат нужно забыть. Стать злее и готовиться к финалу Кубка Украины. Сейчас не так много времени, чтобы переживать и обдумывать. Нужно быстро переваривать и готовиться к следующей игре.

Почему заменил Цитаишвили? Он за это время хорошо набегался. Это вполне естественно. Вышел Тайсон, и с той стороны могло быть больше остроты. Караваев же может продуктивно сыграть в обороне", –поделился Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

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