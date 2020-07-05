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Коноплянка сделал неожиданное признание о своих голах в ворота киевлян

08:27 - Читати українською
Коноплянка сделал неожиданное признание о своих голах в ворота киевлян
Евгений Коноплянка / ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал победу своей команды над Динамо (3:2) в Классическом.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

"Забивать всегда хочется: как на тренировках, так и в играх. Но, в первую очередь, приятно уходить с поля с победой. Особенно важно это в противостоянии с Динамо. Хоть итог чемпионата уже и решен, но все равно в дерби не хотелось уступать.

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Мы были сконцентрированы на том, чтобы держать мяч, потому что при такой жаркой погоде трудно бегать без него. Ну и пытались получать удовольствие, наслаждаться игрой.

Когда нет турнирного давления – играешь как на тренировке. Понятно, что футболисты, которые обычно имеют меньше времени на поле, находят мотивацию, всегда хотят доказать свое право на место в составе. Сегодня те, кто не получал достаточно игровой практики, отдавались на полную.

Помню ли я, когда в последний раз забивал Динамо? Если меня спросить, сколько я забил за карьеру – не отвечу. Я не знаю этого и вообще не считаю голы. Даже не скажу, сколько матчей сыграл за сборную, честное слово. Вот когда карьеру закончу, тогда сяду и посмотрю", – цитирует Коноплянку официальный сайт "горняков".

Напомним, в матче 29-го тура Динамо уступило Шахтеру 2:3 и осталось с 55 очками. Если сегодня Заря победит Александрию, то обойдет киевлян и поднимется на вторую строчку.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Евгений Евгений Коноплянка Украина Украина Сборная Украины
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