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Коноплянка зробив несподіване зізнання щодо своїх голів у ворота киян

08:27 - Читать на русском
Коноплянка зробив несподіване зізнання щодо своїх голів у ворота киян
Євген Коноплянка / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка прокоментував перемогу своєї команди над Динамо (3:2) у Класичному.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

"Забивати завжди хочеться: як на тренуваннях, так і в іграх. Але, в першу чергу, приємно йти з поля з перемогою. Особливо важливо це у протистоянні з Динамо. Хоч підсумок чемпіонату вже вирішено, але все одно в дербі не хотілося поступатися.

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Ми були сконцентровані на тому, щоб тримати м'яч, тому що за такої спекотної погоди важко бігати без нього. Ну і намагалися отримувати задоволення, насолоджуватися грою.

Коли немає турнірного тиску – граєш як на тренуванні. Зрозуміло, що футболісти, які зазвичай мають менше часу на полі, знаходять мотивацію, завжди хочуть довести своє право на місце у складі. Сьогодні ті, хто не отримував достатньо ігрової практики, віддавалися на повну.

Чи пам'ятаю, коли в останній раз забивав Динамо? Якщо мене запитати, скільки я забив за кар'єру – не відповім. Я не знаю цього і взагалі не рахую голи. Навіть не скажу, скільки матчів зіграв за збірну, чесне слово. Ось коли кар'єру закінчу, тоді сяду і подивлюсь", – цитує Коноплянку офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, у матчі 29-го туру Динамо поступилось Шахтарю 2:3 і залишилось з 55 очками. Якщо сьогодні Зоря переможе Олександрію, то обійде киян і підніметься на другу сходинку.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Євген Євген Коноплянка Україна Україна Збірна України
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