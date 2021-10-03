Київська та донецька команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у надпринциповому протистоянні.

Вже сьогодні, 3 жовтня, в рамках 10-го туру УПЛ відбудеться одна з найочікуваніших дуелей української першості – битва між Динамо і Шахтарем. Команди вирішили не зраджувати традиціям та зіграють у звичному екіпіруванні, повідомляє офіційний сайт киян.

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Так Динамо вийде на газон НСК Олімпійський у біло-блакитних кольорах, а голкіпер киян зіграє у сірому комплекті. Шахтар змагатиметься у "помаранчевому" екіпіруванні, тоді як воротар "гірників" буде у салатовому вбранні.

Нагадаємо, Класичне стартує о 19:30. Попередня зустрічі між командами завершилась розгромом киян – у Суперкубку України команда Де Дзербі святкувала перемогу з рахунком 3:0.

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