"Біло-сині" вирішили долучитись до збору коштів, призначених для медичної допомоги постраждалим у війні.

Динамо запустило онлайн продаж благодійних квитків на матч 13-го туру УПЛ проти Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Придбати квитки можна на сайті Kontramarka або на сайті Tickets Box. Ці перепустки не дають права відвідати матч на стадіоні, однак їх власники можуть долучитися до збору коштів через фандрейзингову платформу UNITED24 – 100% вартості квитків будуть перераховані на медичну допомогу.

У продажі будуть квитки трьох категорій, які даватимуть право взяти участь у розіграші подарунків.

1 категорія (квитки по 150 грн) – розіграш ігрової футболки одного з гравців нашої команди безпосередньо з матчу Динамо – Шахтар.

2 категорія (квитки по 100 грн) – розіграш брендового подарунка від New Balance.

3 категорія (квитки по 50 грн) – розіграш подарунка від офіційного фан-шопу Динамо Київ.

Наприкінці сезону серед тих вболівальників, які придбають благодійні квитки на кожен матч, буде проведено окремий великий розіграш подарунків від клубу!

Нагадаємо, дербі між Динамо і Шахтарем в рамках 13-го туру УПЛ відбудеться вже у найближчу п'ятницю, 3 листопада. Початок дуелі о 17:00.

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