"У ребят из Шахтера есть свое мнение. Человек столько лет был в Шахтере, перейти к конкуренту – не знаю. Я бы не перешел. Я его понимаю, он любит вызовы. 75 лет. Не могу понять.

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Конечно, я вижу, что он сделал хорошую работу за это время. Он еще раз доказал, что не зря в Шахтере достиг таких результатов.

Тремор во время матчей с его командой? Нет. Я на это не обращаю внимания. Наоборот, это мне помогает, ведь я знаю его подход, примерную тактику.

Что мне ему доказывать? Я доказывал свою состоятельность, когда работал под его руководством. Он ушел, мы расстались друзьями. Когда видимся, желаем друг другу всего наилучшего. С его помощниками общаемся. У нас дружеские отношения. Просто этот шаг с переходом в Динамо я не понял", – сказал Пятов в эфире СЛАВА+ в Youtube-канале Люкс ФМ.

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Напомним, что Динамо и Шахтер уже 8 ноября впервые встретятся в рамках текущего сезона УПЛ. В матче за Суперкубок Украины победили киевляне (3: 1) и получили первый трофей под руководством Мирчи Луческу.