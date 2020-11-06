Коронавірусний форс-мажор не переконав головного суперника "біло-синіх" – матч відбудеться у раніше встановлений термін.

Як відомо, вже у неділю, 8 листопада, відбудеться перше Класичне сезону 2020/21 – Динамо на НСК Олімпійський прийматиме Шахтар. "Біло-сині" продовжують потерпати від спалаху коронавірусу, в той час як "гірники" пік кризи вже подолали.

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За повідомленням Telegram-каналу Динамо Київ Inside, керівництво лідера чемпіонату у вівторок, 3 листопада, зверталось до "помаранчево-чорних" з проханням перенести матч на пізніший термін. Донеччани відмовились йти на поступки супернику.

Нагадаємо, Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим. Поєдинок між лідерами української першості розпочнеться о 17:00.

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