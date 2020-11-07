Начальник медицинской службы Шахтера Дмитрий Скибинский рассказал, зачем "оранжево-черные" сдали внеочередные тесты на коронавирус.

"Необходимость внеочередных тестов связана с ухудшением эпидемиологической обстановки. Среди менеджмента клуба обнаружены новые случаи заболевания, поэтому мы приняли решение перед матчем с Динамо провести дополнительные тесты, чтобы не подвергать команду соперника риску.

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Надеемся, представители Динамо также пройдут дополнительное тестирование, чтобы обезопасить персонал и игроков обоих клубов", – цитирует Скибинского официальный сайт "горняков".

Напомним, первое Классическое в текущем сезоне состоится уже в воскресенье, 8 ноября. Начало матча в 17:00. Результаты тестов Шахтер получит в субботу вечером.

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