Дополнительное тестирование позволит "бело-синим" привлечь к матчу против "горняков" тех футболистов, у которых уже закончился инкубационный период после предварительной диагностики.

Как сообщалось ранее, поcле возвращении из Испании, где Динамо в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов встречалось с каталонской Барселоной (1:2), у форварда украинцев Владислава Супряги был диагностирован COVID-19. Результат был получен по итогам тестирования, которое сдавали все игроки, вызванные в расположение сборной Украины.

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Учитывая это, УПЛ рассматривает возможность обязать киевскую команду сдать дополнительные тесты на коронавирус перед матчем с Шахтером, сообщает издание Meta Ratings.

Согласно медицинскому протоколу УПЛ, достаточно сдавать тест каждые две недели, чтобы быть допущенным к матчам. Однако в промежутке между турами Динамо ездило в Испанию и по возвращении тест на коронавирус сдали лишь сборники. Поэтому потенциально в матче против Шахтера могут принять участие игроки киевлян, чей инкубационный период прошел уже после получения результатов обязательных тестов. Таким образом, вполне возможно, что Динамо может пройти дополнительное тестирование на COVID-19 даже в день матча с "горняками" и через 6 часов после сдачи тестов получит его результаты.

Напомним, тестирование перед матчем Лиги чемпионов против Барселоны показало положительный результат у: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккела Дуелунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко. Ранее положительный тест на коронавирус сдали также голкиперы Георгий Бущан и Денис Бойко и защитник Виталий Миколенко.

Напомним, Динамо после 8-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ первое место, набрав 20 баллов. Шахтер с 16 очками идет вторым. Поединок между лидерами украинского первенства запланирован на 8 ноября. Начало матча в 17:00.

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