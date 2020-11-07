Начальник медичної служби Шахтаря Дмитро Скібінський розповів, навіщо "помаранчево-чорні" здали позачергові тести на коронавірус.

"Необхідність позачергових тестів пов'язана з погіршенням епідеміологічної обстановки. Серед менеджменту клубу виявлені нові випадки захворювання, тому ми прийняли рішення перед матчем з Динамо провести додаткові тести, щоб не наражати на команду суперника ризику.

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Сподіваємося, представники Динамо також пройдуть додаткове тестування, щоб убезпечити персонал і гравців обох клубів", – цитує Скібінського офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, перше Класичне у поточному сезоні відбудеться вже у неділю, 8 листопада. Початок матчу о 17:00. Результати тестів Шахтар отримає в суботу ввечері.

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