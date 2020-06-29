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Динамо – Шахтар: двоє ключових гравців киян не допоможуть своїй команді у Класичному

20:43 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: двоє ключових гравців киян не допоможуть своїй команді у Класичному
Бурда, Шабанов, Циганков, Русин / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко може зіткнутись за кадровою проблемою перед матчем проти Шахтаря.

 

Захисник Артем Шабанов і півзахисник Володимир Шепелєв не зможуть зіграти проти Шахтаря в рамках 29-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт киян.

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У обох гравців однакова проблема – перебір жовтих карток. Варто відзначити, що Шепелєв є найкращим асистентом киян у нинішньому сезоні УПЛ.

Нагадаємо, гравці Шахтаря зустрінуться з "біло-синіми" в рамках 29 туру УПЛ, матч запланований на 4 липня, початок о 19:30. Донецький клуб достроково завоював золоті медалі УПЛ сезону 2019/20.

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Володимир Володимир Шепелєв Динамо - Шахтар Артем Артем Шабанов Динамо Динамо
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