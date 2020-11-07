"Создается впечатление, что Луческу прививает Динамо особый стиль. Он не свойственный ни киевлянам, ни Шахтеру. Он более оборонительный, с игрой на быстрых контратаках. Это дало плоды в предыдущем дерби.

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Шахтер, думаю, будет играть в свою игру, как и со всеми командами. Главная задача дончан – не позволить Динамо разбежаться", – сказал Андрей Березовчук в комментарии Футбол News.

К слову, первое Классическое текущего сезона Премьер-лиги состоится завтра, 8 ноября. Начало в 17:00.

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