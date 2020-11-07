"Складається враження, що Луческу прищеплює Динамо особливий стиль. Він не властивий ні киянам, ні Шахтарю. Він більш оборонний, з грою на швидких контратаках. Це дало плоди в попередньому дербі.

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Шахтар, думаю, буде грати у свою гру, як і з усіма командами. Головне завдання донеччан – не дозволити Динамо розбігтися", – сказав Андрій Березовчук у коментарі Футбол News.

До слова, перше Класичне поточного сезону Прем'єр-ліги відбудеться завтра, 8 листопада. Початок о 17:00.

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