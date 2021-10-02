"Прекрасно знаем, что это Классическое, независимо от того – это Суперкубок или чемпионат. Шахтер и Динамо – это всегда дерби, мы прекрасно знаем, что это не просто, всегда сложно, но наша команда хорошо подготовлена, мы это показали в матче за Суперкубок и надеемся провести хороший перформанс в ближайшее воскресенье.

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Независимо от Лиги чемпионов, афиша матча Динамо – Шахтер говорит сама за себя, мотивация приходит автоматически, потому что все игроки хотят выступить в таком поединке. Все будут мотивированы провести достойный матч", – отметил Патрик в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

Отметим, матч Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 3 октября, начало в 19:30. Предыдущая встреча завершилась разгромной победой "горняков" 3:0.

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