"Прекрасно знаємо, що це Класичне, незалежно від того – це Суперкубок або чемпіонат. Шахтар і Динамо – це завжди дербі, ми прекрасно знаємо, що це не просто, завжди складно, але наша команда добре підготовлена, ми це показали в матчі за Суперкубок і сподіваємося провести хороший перформанс в найближчу неділю.

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Незалежно від Ліги чемпіонів, афіша матчу Динамо – Шахтар каже сама за себе, мотивація приходить автоматично, тому що всі гравці хочуть виступити в такому поєдинку. Всі будуть мотивовані провести гідний матч", – зазначив Патрік у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.

Зазначимо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 3 жовтня, початок о 19:30. Попередня зустріч завершилась розгромною перемогою "гірників" 3:0.

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