Динамо проиграло Шахтеру (0:1) в 13-м туре УПЛ на киевском стадионе имени Валерия Лобановского. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Первое Классическое сезона 2023/24 проходит в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Эта игра открыла программу 13-го тура УПЛ, а новый тренер Шахтера Марино Пушич дебютировал в чемпионате Украины.

Динамо – Шахтер: видеотрансляция матча УПЛ

Первый тайм запомнился несколькими полумоментами, но в целом остроты было немного. Ни одна из команд в первые 45 минут забить так и не смогла. Шахтер еще и потерял Иракли Азарова, который травмировался и теперь рискует пропустить матч Лиги чемпионов против Барселоны.

На 53-й минуте Шахтер забил. Отличился Александр Зубков, который получил пас от Невертона и прошил Георгия Бущана мощным ударом между ног киперу Динамо.