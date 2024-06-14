Депортива Алахуэленсе на своем официальном сайте сообщил о трансфере Рональда Матарриты, который известен украинскому болельщику по выступлениям в составе СК Днепр-1.

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Футболист вернулся в родной клуб на правах свободного агента, подписав соглашение на 2 года. Предыдущий сезон Матаррита провел в составе греческого Ариса, но сыграл лишь в 4 матчах.

Добавим, что Рональд выступал за СК Днепр-1 с января по июль 2023 года, сыграв за днепрян в 9 поединках.

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